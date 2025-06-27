На Земле началась магнитная буря.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ, Земля продолжает находиться под влиянием солнечной активности, вызванной корональной дырой, которая образовалась на Солнце.

По прогнозам, магнитная буря классов G1-G2, продлится от 3 до 6 часов, а возмущения геомагнитного поля будут ослабевать и прекращаться во второй половине сегодняшнего дня.

Ранее мы сообщали, что геомагнитные бури накроют Землю.