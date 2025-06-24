Геомагнитные бури накроют Землю

Геомагнитные бури среднего уровня прогнозируются на Земле 25-26 июня из-за воздействия образовавшейся на Солнце крупной корональной дыры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"В среду и четверг ожидается заметное ухудшение геомагнитной обстановки. Возможны бури среднего уровня", - говорится в сообщении лаборатории.

Ухудшение геомагнитной обстановки прогнозируется в связи с попаданием Земли в область возмущенной межпланетной плазмы с повышенной скоростью солнечного ветра.

"На данный момент расчеты показывают, что скорость ветра может начать расти уже сегодня ночью, а на пик геомагнитные возмущения выйдут в середине завтрашнего дня. Основным сценарием являются бури среднего уровня G2. Вероятность выхода шторма на более высокие значения, G3 и выше, составляет по тем же расчетам около 15%", - сообщили ученые.

Ранее мы сообщали, что на Землю внезапно обрушилась магнитная буря.