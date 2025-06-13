https://news.day.az/unusual/1760144.html На Землю внезапно обрушилась магнитная буря - ФОТО На Земле зафиксирована внезапная магнитная буря. Как передает Day.Az, без предварительных прогнозов на планету обрушилась геомагнитная буря. Её причины пока не установлены. В данный момент буря достигла уровня G2 (средней интенсивности) и может усилиться в ближайшие часы.
На Землю внезапно обрушилась магнитная буря - ФОТО
На Земле зафиксирована внезапная магнитная буря.
Как передает Day.Az, без предварительных прогнозов на планету обрушилась геомагнитная буря. Её причины пока не установлены.
В данный момент буря достигла уровня G2 (средней интенсивности) и может усилиться в ближайшие часы.
Ранее мы сообщали, что Землю может накрыть мощный радиационный удар.
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