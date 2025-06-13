На Землю внезапно обрушилась магнитная буря

На Земле зафиксирована внезапная магнитная буря.

Как передает Day.Az, без предварительных прогнозов на планету обрушилась геомагнитная буря. Её причины пока не установлены.

В данный момент буря достигла уровня G2 (средней интенсивности) и может усилиться в ближайшие часы.

Ранее мы сообщали, что Землю может накрыть мощный радиационный удар.