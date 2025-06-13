Одни из самых мощных взрывов во Вселенной - это сверхновые. Они происходят, когда массивная звезда (в десятки раз тяжелее Солнца) исчерпывает свои ресурсы и взрывается, выбрасывая в космос высокоэнергетические частицы.

Как передает Day.Az, новое исследование, опубликованное в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показывает, что такие частицы в прошлом достигали Земли и могли радикально повлиять на ее климат.

Международная группа ученых обнаружила следы этого явления в годичных кольцах деревьев за последние 15 000 лет. Исследователи зафиксировали 11 аномальных пиков радиоактивного углерода. Поскольку деревья впитывают углерод из атмосферы, такие пики указывают на масштабные изменения в составе воздуха.

По словам ученых, мощное излучение сверхновых могло истончить озоновый слой, что увеличило бы поток вредного ультрафиолетового излучения от Солнца, а также разрушить метан - важный парниковый газ, благодаря которому удерживается тепло на планете. Эти процессы, по мнению исследователей, могли привести к глобальному похолоданию, резким климатическим изменениям и даже выборочному вымиранию животных.

Благодаря новым данным с космических телескопов, ученые создали наиболее точную на сегодня модель влияния сверхновых на атмосферу Земли.

Эксперты предупреждают: подобный сценарий может повториться. В частности, звезда Бетельгейзе, расположенная относительно недалеко от Земли, может взорваться в ближайшие 100 000 лет. Последствия этого события - от климатического дисбаланса до опасного солнечного излучения - могут серьезно затронуть биосферу планеты.