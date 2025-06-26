Игроком "Карабаха" заинтересовались в Бельгии и Польше

Еще один футболист "Карабаха" может покинуть команду.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sportal.az сообщает, что Торал Байрамов, скорее всего, покинет чемпиона Азербайджана.

24-летним левым защитником серьезно интересуются команды Бельгии и Польши. Член сборной Азербайджана рассматривает предложения.

Отметим, что в прошлом сезоне Торал Байрамов забил девять голов и отдал 10 результативных передач в 51 официальном матче за "Карабах".