https://news.day.az/sport/1763706.html Игроком "Карабаха" заинтересовались в Бельгии и Польше Еще один футболист "Карабаха" может покинуть команду. Как передает Day.Az со ссылкой на Sportal.az сообщает, что Торал Байрамов, скорее всего, покинет чемпиона Азербайджана. 24-летним левым защитником серьезно интересуются команды Бельгии и Польши. Член сборной Азербайджана рассматривает предложения.
Игроком "Карабаха" заинтересовались в Бельгии и Польше
Еще один футболист "Карабаха" может покинуть команду.
Как передает Day.Az со ссылкой на Sportal.az сообщает, что Торал Байрамов, скорее всего, покинет чемпиона Азербайджана.
24-летним левым защитником серьезно интересуются команды Бельгии и Польши. Член сборной Азербайджана рассматривает предложения.
Отметим, что в прошлом сезоне Торал Байрамов забил девять голов и отдал 10 результативных передач в 51 официальном матче за "Карабах".
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