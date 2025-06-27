https://news.day.az/tourism/1763876.html Птица разбила стекло летящего самолета рядом с одним из пассажиров Птица повредила стекло летящего самолета в Боливии. Об этом сообщает The Aviation Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным источника, инцидент произошел в среду, 25 июня, на рейсе OB-660, следовавшем из Ла-Паса в Санта-Крус.
Птица разбила стекло летящего самолета рядом с одним из пассажиров
Птица повредила стекло летящего самолета в Боливии. Об этом сообщает The Aviation Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным источника, инцидент произошел в среду, 25 июня, на рейсе OB-660, следовавшем из Ла-Паса в Санта-Крус. Один из пассажиров Boeing 737-700 авиакомпании BoA Boliviana de Aviacion (BoA) сообщил о сильном ударе, затем на правом окне девятого ряда появилась трещина.
Представитель BoA уточнил, что птица врезалась в иллюминатор при подлете к аэропорту Виру-Виру в Санта-Крус и разбила только внешнюю из трех панелей окна.
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