Птица разбила стекло летящего самолета рядом с одним из пассажиров

Птица повредила стекло летящего самолета в Боливии. Об этом сообщает The Aviation Herald, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 25 июня, на рейсе OB-660, следовавшем из Ла-Паса в Санта-Крус. Один из пассажиров Boeing 737-700 авиакомпании BoA Boliviana de Aviacion (BoA) сообщил о сильном ударе, затем на правом окне девятого ряда появилась трещина.

Представитель BoA уточнил, что птица врезалась в иллюминатор при подлете к аэропорту Виру-Виру в Санта-Крус и разбила только внешнюю из трех панелей окна.