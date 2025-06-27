Во вьетнамском аэропорту столкнулись два самолета

Два самолета вьетнамского национального авиаперевозчика Vietnam Airlines столкнулись в аэропорту Нойбай. Об этом сообщает Dan Tri, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили изданию в управлении гражданской авиации Вьетнама, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что Airbus A321 ждал на рулежной дорожке, в этот момент с ним столкнулся Boeing 787, который только приземлился и выруливал к стоянке. Самолет Airbus получил повреждение хвостового оперения. В аэропорту отменили или перенесли многие рейсы.