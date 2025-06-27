Microsoft меняет "экран смерти"

Microsoft впервые за 40 лет меняет дизайн "экрана смерти" Windows.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Verge, после обновления он станет черным. Смайлик и QR-код уберут, оставят только код ошибки и данные о сбое.

Обновление Windows 11 с новым экраном и функцией быстрого восстановления Quick Machine Recovery выйдет в конце лета.