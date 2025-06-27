https://news.day.az/hitech/1763815.html Microsoft меняет "экран смерти" - ФОТО Microsoft впервые за 40 лет меняет дизайн "экрана смерти" Windows. Как передает Day.Az со ссылкой на The Verge, после обновления он станет черным. Смайлик и QR-код уберут, оставят только код ошибки и данные о сбое. Обновление Windows 11 с новым экраном и функцией быстрого восстановления Quick Machine Recovery выйдет в конце лета.
Microsoft меняет "экран смерти" - ФОТО
Microsoft впервые за 40 лет меняет дизайн "экрана смерти" Windows.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Verge, после обновления он станет черным. Смайлик и QR-код уберут, оставят только код ошибки и данные о сбое.
Обновление Windows 11 с новым экраном и функцией быстрого восстановления Quick Machine Recovery выйдет в конце лета.
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