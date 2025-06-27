https://news.day.az/showbiz/1763751.html Неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Калифорнии Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) разыскивает злоумышленников, ограбивших дом американского актера Брэда Питта. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Калифорнии
Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) разыскивает злоумышленников, ограбивших дом американского актера Брэда Питта.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
По версии правоохранительных органов, к ограблению причастны три человека, которые проникли в дом актера через окно и вынесли различные ценные предметы.
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