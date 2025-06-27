Неизвестные ограбили дом Брэда Питта в Калифорнии

Полиция Лос-Анджелеса (штат Калифорния) разыскивает злоумышленников, ограбивших дом американского актера Брэда Питта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По версии правоохранительных органов, к ограблению причастны три человека, которые проникли в дом актера через окно и вынесли различные ценные предметы.