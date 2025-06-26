https://news.day.az/hitech/1763659.html Crew Dragon с четырьмя туристами достиг МКС - ВИДЕО Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами состыковался с МКС. Как передает Day.Az, об этом сообщило NASA. Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя коммерческими туристами на борту в четверг пристыковался к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space.
Crew Dragon с четырьмя туристами достиг МКС - ВИДЕО
Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами состыковался с МКС.
Как передает Day.Az, об этом сообщило NASA.
Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя коммерческими туристами на борту в четверг пристыковался к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space.
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