Crew Dragon с четырьмя туристами достиг МКС

Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами состыковался с МКС.

Как передает Day.Az, об этом сообщило NASA.

Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя коммерческими туристами на борту в четверг пристыковался к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space.

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