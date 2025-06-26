В России создали стреляющего лазерами робот

Специалисты "Ростеха" разработали прототип нового роботизированного комплекса лазерного разминирования. Он представлен в ходе Международного форума "Инженеры будущего", сообщается в официальном Telegram-аккаунте госкорпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сильнейший источник лазерного излучения помогает нейтрализовывать неразорвавшиеся боеприпасы, мины и самодельные взрывные устройства, в том числе снабженные неконтактными датчиками подрыва. Оболочка прожигается и взрывчатое вещество выплавляется без его детонации, таким образом и происходит обезвреживание.

Устройство работает от аккумуляторных батарей, а управляется дистанционным способом по радиоканалу или оптоволокну. Дальность действия при этом достигает нескольких километров, что обеспечивает полную безопасность оператора.

Уточняется, что изделие обладает оптимальными массогабаритными характеристиками и готово к серийному выпуску.