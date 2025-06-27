Азербайджан представил инициативы COP29 на сессии РКИК в Бонне

Делегация председательства COP29 во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики, главным переговорщиком COP29 Ялчином Рафиевым приняла участие в 62-й сессии Вспомогательных органов Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК) ООН и мероприятиях, проводимых в рамках этой программы.

Об этом сообщили Day.Az в МИД Азербайджана.

Согласно информации, заместитель министра Ялчин Рафиев провел двусторонние встречи с делегациями Турции, Австралии, Саудовской Аравии, Республики Корея, Филиппин, Кыргызской Республики, Египта и Китая, а также дал интервью ряду ведущих международных СМИ. Поскольку в первые два дня переговоров по согласованию повестки сессии не было достигнуто результата, по инициативе председателей Вспомогательных органов и председательства Бразилии на COP30 делегация Азербайджана выступила посредником для достижения компромисса между Сторонами и после интенсивных переговоров было достигнуто принятие повестки. Председатели Вспомогательных органов РКИК, а также ряд выступивших делегаций поблагодарили азербайджанскую сторону за решительную поддержку, оказанную в процессе согласования и принятия повестки дня.

Достигнута договоренность о начале переговоров по нескольким важным направлениям повестки дня CОР30 по проектам документов, подготовленных председательством Азербайджана на CОР29. В результате, в некоторых заключительных решениях были использованы тексты проектов, подготовленных азербайджанской стороной на COP29. В рамках сессии делегация Азербайджана организовала мероприятия, направленные на продвижение исторических результатов COP29, а также на обеспечение преемственности успешной деятельности, осуществляемой в рамках COP29.

Сообщается, что ряд из этих мероприятий был связан с инициативами Плана действий председательства COP29 - Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT), Партнерство бакинского Центра действий в области климата и мира (Baki Hub): продвижение климатических действий во имя мира и Бакинская платформа глобальной климатической прозрачности.

В рамках сессии были организованы два слушания с государственными и негосударственными акторами по "Дорожной карте на 1,3 триллиона долларов США от Баку до Белема" по увеличению климатического финансирования до 1,3 триллиона долларов США, а также конференция под названием "От Баку до Белема: переход от переговоров к действиям по амбициям в области адаптации".

Кроме того, делегация Азербайджана открыла многочисленные многоаспектные мероприятия в рамках сессии, охватывающие различные направления по изменению климата, подчеркнув вклад исторических результатов COP29 в климатические действия, и особенно отметив, какое значение эти решения имеют для борьбы с изменением климата и поддержки стран с ограниченными возможностями, отмечается в сообщении ведомства.