Корабли в Ормузском проливе прибегли к необычным методам связи

Суда, находящиеся вблизи Ормузского пролива, передают необычные сообщения о своей принадлежности к определенной стране, пытаясь избежать нападения, поскольку сохраняются сомнения относительно прекращения огня между Израилем и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом говорят данные аналитической компании Windward по анализу морских рисков и отслеживания судов.

Сигналы использовались с тех пор, как в начале этого месяца между Израилем и Ираном вспыхнул конфликт, передает агентство Reuters.

"Среди судовладельцев бытует мнение, что из-за запутанной природы судоходства трудно узнать или четко установить цепочку принадлежности к стране, которая может подвергаться более высокой угрозе в судоходстве", - сказал генеральный директор Windward Эми Дэниел.

По данным Windward, в период с 12 по 24 июня 55 судов передали 101 нетипичное сообщение через Персидский залив и Красное море в надежде предотвратить атаки.

По данным JMIC, 24 июня, на следующий день после прекращения огня, объемы коммерческих морских перевозок выросли на 30%. Примерно пятая часть мирового потребления топлива и нефти проходит через Ормузский пролив.

Суда обычно передают свои пункты назначения или говорят "For Orders". Иногда суда также передают сообщения, такие как "Armed Guards on Board", чтобы отпугнуть пиратов или другие нападения.