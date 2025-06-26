Израиль снова ударил по Южному Ливану

Израильские военные нанесли новые удары по Южному Ливану.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, целью удара была ликвидация двух радикалов из военного крыла организации "Хезболла".

Первый удар был нанесен по окрестностям ливанского поселка Барашит, в результате него был ликвидирован командир одного из подразделений в составе элитных сил "Радван".

Спустя два часа еще один радикал из военных отрядов "Хезболлы" был устранен в районе поселка Бейт-Лиф, проинформировали в армии.

Ранее мы сообщали, что стали известны имена 31 высокопоставленного командующего иранскими вооруженными силами, убитых в результате 12-дневной атаки Израилем Ирана.