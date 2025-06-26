Израиль снова ударил по Южному Ливану
Израильские военные нанесли новые удары по Южному Ливану.
Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно ее заявлению, целью удара была ликвидация двух радикалов из военного крыла организации "Хезболла".
Первый удар был нанесен по окрестностям ливанского поселка Барашит, в результате него был ликвидирован командир одного из подразделений в составе элитных сил "Радван".
Спустя два часа еще один радикал из военных отрядов "Хезболлы" был устранен в районе поселка Бейт-Лиф, проинформировали в армии.
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