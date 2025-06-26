Названы имена высокопоставленных военных Ирана, погибших при атаках Израиля

Названы имена 31 высокопоставленного командующего иранскими вооруженными силами, убитых в результате 12-дневной атаки Израилем Ирана.

Day.Az представляет список высокопоставленных военных чиновников, погибших в результате израильского военного авиаудара по Ирану:

начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммед Хусейн Багери

главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хусейн Салами

командующий центральным штабом "Расул-азам" генерал-майор Гуламали Рашид

командующий центральным штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Шадмани

генерал армии ВВС КСИР Амир Али Гаджизаде

заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил по операциям генерал армии Мехди Раббани

заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил по безопасности генерал армии Гуламрза Мехраби

командующий центром боеприпасов министерства обороны генерал армии Амир Мозаффариния

начальник службы безопасности КСИР генерал армии Мохаммед Каземи

заместитель начальника службы безопасности КСИР генерал армии Мохсун Багери

заместитель начальника главного разведывательного управления штаба "Хатам аль-Анбия" генерал армии Мухаммед Джафар Асади

командующий представитель службы безопасности КСИР генерал армии Мохаммед Реза Насир Багбан

командующий силами противовоздушной обороны КСИР бригадный генерал Давуд Шейхиан

командир службы БПЛА сил противовоздушной обороны КСИР бригадный генерал Мохаммед Багир Тахирпур

начальник штаба командования КСИР бригадный генерал Масуд Шани

заместитель командующего ВВС КСИР по безопасности бригадный генерал Хосров Хасани

командующий ВВС КСИР по провинции Тегеран бригадный генерал Мансур Сафарпур

заместитель начальника службы БПЛА ВВС КСИР бригадный генерал Амир Пурчудаки

бригадный генерал Масуд Тайиб из командования ВВС КСИР

бригадный генерал Джавад Джирсара из командования ВВС КСИР

2-й заместитель начальника службы безопасности КСИР бригадный генерал Хасан Мохаггег

командующий "Палестинских войск" сил КСИР в Иерусалиме бригадный генерал Мохаммед Саид Изади

командир службы безопасности организации "Басидж" бригадный генерал Мохаммед Таки Юсифванд

заместитель командующего КСИР по провинции Альборз бригадный генерал Муджтаба Кереми

заместитель командующего КСИР по провинции Альборз бригадный генерал Акбар Энаяти

заместитель службы безопасности правоохранительных сил бригадный генерал Алирза Лотфи

командующий подразделением снабжения сил Кудса КСИР бригадный генерал Бехнам Шахрияри

заместитель начальника организации "Басидж" бригадный генерал Мейсам Резванпур

заместитель командующего КСИР по провинции Альборз бригадный генерал Муджтаба Моинпур

советник командующего ВВС КСИР бригадный генерал Али Мохаммед Мададуллахи

заместитель начальника Юго-Западного регионального штаба Сухопутных войск армии бригадный генерал Аббас Нури.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

Позднее, в ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран выпустил шесть ракет по базам США, расположенным на территории Катара.

24 июня США объявили о перемирии между Ираном и Израилем. По утверждению израильской стороны, режим прекращения огня был нарушен. В ответ Израиль планировал нанести мощные удары по Исламской Республике, но Дональд Трамп призвал отказаться от этих планов. В итоге ЦАХАЛ сократил число целей до одной и атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана. Перемирие остается в силе, подчеркнул президент США.