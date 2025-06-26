Армия, которой мы все гордимся: о роли Президента Ильхама Алиева в исторических победах

Автор: Акпер Гасанов

"Два дня назад, обращаясь к народу на главной, центральной площади Ханкенди, я сказал, что мы в долгу перед ними за этот день. Это - правда. ... Каким бы сильным ни было государство, как бы оно ни было вооружено, насколько правильно ни были бы спланированы военные операции, Победу завоевывают солдаты, офицеры. Они идут, они грудью идут на смерть и поднимают Флаг именно они. Их героизм никогда не должен быть стерт и не сотрется из нашей памяти", - эти слова Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев произнес в ходе встречи с жителями Физули, которая состоялась 17 октября 2023 года.

Глава государства тогда особо подчеркнул, что в каком бы направлении ни идти, на каждом холме были посты армянских оккупантов и прорвать это, идти вперед под огнём требовало огромной смелости. Приведу еще одно выступление главы нашего государства. Оно имело место 10 мая 2024 года на открытии жилого комплекса в освобожденной, стремительно развивающейся Шуше.

"Мы в долгу перед ними за сегодняшний день... они, пойдя грудью на врага, ... за 44 дня освободили земли. Мы в долгу перед нашей славной Армией, в долгу перед нашими Вооруженными силами, в долгу перед нашими шехидами, гази... В течение 44 дней мы каждый день шли вперед... Ни один наш военнослужащий не покинул поле боя", - с чувством гордости произнес Президент Азербайджана.

Это были слова, сказанные блестящим стратегом, великолепным тактиком, благодаря усилиям которого наша армия стала столь сильной. И эти его слова особенно уместно напомнить сегодня, в День Вооруженных сил - один из самых значимых праздников, олицетворяющий силу, независимость и суверенитет страны. Дата 26 Июня отсылает нас к 1918 году, когда в условиях новорожденной Азербайджанской Демократической Республики был сформирован первый национальный военный корпус. Увы, АДР просуществовала недолго, и наша страна более семи десятилетий ждала восстановления своей независимости.

При этом мы прекрасно помним, что после восстановления независимости в 1991 году и драматических событий 1990‑х азербайджанская армия нуждалась в глубокой реформе. Да, именно отсутствие сильной армии привело к тому, что 20% территории Азербайджана оказались под армянской оккупацией. Долгий путь к возвращению наших земель, безусловно, нужно было начинать именно с усиления армии.

Этот курс начал еще общенациональный лидер Гейдар Алиев, но именно с приходом к власти в Азербайджане Ильхама Алиева в 2003 году началась системная и поступательная трансформация. Да, за последние два десятилетия под его руководством армия Азербайджана прошла путь от постсоветской структуры до мощной, профессиональной и высокотехнологичной силы, ставшей гарантом стабильности и побед.

Цифры говорят сами за себя. В 2003 году военный бюджет Азербайджана составлял всего 115 млн манатов. Уже к 2010 году он превысил 2 млрд манатов, а в 2023-м - достиг 5,3 млрд манатов. В текущем 2025 году расходы составят 6,65 млрд манатов (около $3,9 млрд), что составляет почти 17% от государственного бюджета. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз подчеркивал: "Армия - это наш приоритет номер один". И это приоритет, который подтверждается делом.

Также напомню, что в 2005 году, именно по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева было создано Министерство оборонной промышленности. Тогда многие скептики сомневались, что страна, не обладающая развитой тяжелой промышленностью, сможет наладить производство военной техники. Сегодня Азербайджан производит более 1000 наименований военной продукции - от стрелкового оружия до беспилотников, радарных комплексов и бронированной техники.

Местные компании сотрудничают с турецкими, пакистанскими, израильскими и южнокорейскими корпорациями. Среди флагманов - разработанные в Азербайджане MRAP-бронемашины Tufan, лазерная система Fireforce, современные БПЛА, а также компоненты для зенитно-ракетных систем. Продукция азербайджанского ВПК экспортируется более чем в 10 стран мира, и это направление постоянно расширяется.

Все это принесло свои плоды, как говорится, в нужном месте и в нужное время. Да, 44-дневная война за освобождение Карабаха стала не только торжеством справедливости, но и показала реальную мощь азербайджанской армии. Современные технологии, четкое планирование, боеспособные спецподразделения, а главное - воля Верховного главнокомандующего.

Военные аналитики всего мира анализировали кампанию, отмечая ее "новаторский характер". Успех был обеспечен не только техникой, но и подготовкой: Азербайджан перешел на профессиональную кадровую модель армии, активно внедряет турецкие стандарты и обучает офицеров в собственных и зарубежных военных вузах. Все это - результат глобальной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева - Верховного главнокомандующего, который всегда и везде с гордостью указывал на подвиг азербайджанских солдат и офицеров.