https://news.day.az/society/1763871.html За два дня из Баку отправлено 513 междугородних рейсов 25-26 июня из Баку в регионы страны было перевезено 16 485 пассажиров. Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. Было отмечено, что из Бакинского международного автовокзального комплекса по различным направлениям было выполнено 513 рейсов.
За два дня из Баку отправлено 513 междугородних рейсов
25-26 июня из Баку в регионы страны было перевезено 16 485 пассажиров.
Об этом в пятницу сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Было отмечено, что из Бакинского международного автовокзального комплекса по различным направлениям было выполнено 513 рейсов. Если в обычные дни осуществляется около 200 рейсов, то за два дня было выполнено дополнительно 113 рейсов.
Более 33 процентов пассажиров приобрели билеты через портал "biletim.az".
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