Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем
Соединенные Штаты Америки и Китай подписали новую торговую договоренность. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.
"Мы лишь вчера подписали [торговую договоренность] с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем", - сказал глава Белого дома.
Американский лидер уточнил, что сделка включает в себя начало открытия китайского рынка для производителей из США.
Трамп добавил, что США планируют заключить "замечательные сделки" с другими странами. В частности, Штаты могут подписать "очень крупное" соглашение с Индией. По словам президента, в рамках договоренности индийский рынок откроется для американского бизнеса.
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