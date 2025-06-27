Трамп заявил о подписании торговой сделки с Китаем

Соединенные Штаты Америки и Китай подписали новую торговую договоренность. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы лишь вчера подписали [торговую договоренность] с Китаем, верно? Только что подписали с Китаем", - сказал глава Белого дома.

Американский лидер уточнил, что сделка включает в себя начало открытия китайского рынка для производителей из США.

Трамп добавил, что США планируют заключить "замечательные сделки" с другими странами. В частности, Штаты могут подписать "очень крупное" соглашение с Индией. По словам президента, в рамках договоренности индийский рынок откроется для американского бизнеса.