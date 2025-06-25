Новый посол Ирана передал Джейхуну Байрамову копии верительных грамот

25 июня 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Исламской Республики Иран Муджтабу Демирчи.

Посол вручил министру Джейхуну Байрамову копии своих верительных грамот, сообщает Day.Az со ссылкой на МИД.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности в нашей стране.

На встрече была обсуждена двусторонняя и многосторонняя повестка сотрудничества между двумя странами, текущие вопросы безопасности в регионе, в том числе израильско-иранский конфликт.

Была подчеркнута важность контактов между лидерами стран в развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном, в том числе политического диалога, обсуждения вопросов, представляющих общий интерес, способствующих расширению сотрудничества.

Еще раз были доведены до внимания позиция и обеспокоенность нашей страны в связи с израильско-иранским конфликтом. Послу были выражены соболезнования в связи с гибелью начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран, других официальных лиц Ирана. Была отмечена важность решения существующих проблем только в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатии.

Азербайджанской стороне была выражена благодарность за создание условий для пропуска граждан различных стран и Ирана через сухопутную границу страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.