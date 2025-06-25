https://news.day.az/sport/1763495.html Еще один легионер покидает "Кяпаз" Защитник "Кяпаза" Диого Вердаска расстанется с представителем Гянджи. Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az сообщил агент футболиста Вагиф Гейдарли. Он сообщил, что у Диого Вердаски есть предложения: "Мне было бы неправильно говорить, от каких команд.
Еще один легионер покидает "Кяпаз"
Защитник "Кяпаза" Диого Вердаска расстанется с представителем Гянджи.
Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az сообщил агент футболиста Вагиф Гейдарли.
Он сообщил, что у Диого Вердаски есть предложения:
"Мне было бы неправильно говорить, от каких команд. Учитывая текущую ситуацию, похоже, что португальский игрок покинет гянджинскую команду".
Отметим, что 27-летний Вердаска за свою карьеру выступал за такие команды, как "Мирандес", "Реал Сарагоса", "Бейтар" (Израиль, Иерусалим) и "Шленск" (Польша, Вроцлав).
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