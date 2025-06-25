Еще один легионер покидает "Кяпаз"

Защитник "Кяпаза" Диого Вердаска расстанется с представителем Гянджи.

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az сообщил агент футболиста Вагиф Гейдарли.

Он сообщил, что у Диого Вердаски есть предложения:

"Мне было бы неправильно говорить, от каких команд. Учитывая текущую ситуацию, похоже, что португальский игрок покинет гянджинскую команду".

Отметим, что 27-летний Вердаска за свою карьеру выступал за такие команды, как "Мирандес", "Реал Сарагоса", "Бейтар" (Израиль, Иерусалим) и "Шленск" (Польша, Вроцлав).