Дело Галстаняна: В Ереване оцепили здание суда, собирается толпа

Здание суда в Ереване, где проходит дело архиепископа Баграта Галстаняна, готовившего госпереворот в Армении, оцеплено полицией.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, среди силовиков не только рядовые служащие.

Отмечается, что на месте командующий войсками полиции, генерал-майор Айк Бабаян и замначальника полиции, полковник Карен Акопян.

Напомним, что движение "Священная борьба" призвало армян собраться на митинг у здания суда. Ожидался антиправительственный митинг, но судя по кадрам, людей собралось очень мало.

Ранее мы сообщали, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении. Попытка была предотвращена.

После того как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны провели обыски в домах членов движения.

После обысков Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна. Архиепископу предъявлено обвинение в подготовке терроризма, подстрекательстве к массовым беспорядкам и захвате власти.