Соратники Галстаняна собираются на митинг

В Ереване намечается антиправительственный митинг.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, движение "Священная борьба" призывает армян собраться сегодня, в 22:00 у суда общей юрисдикции административных районов Аван и Нор Норк по адресу Гюликевхян 20.

Отмечается, что они будут пытаться добиться освобождения Баграта Галстаняна.

Ранее мы сообщали, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении. Попытка была предотвращена.

После того как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.

После обысков Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.