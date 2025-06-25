В Армении проводится обыск в доме Баграта Галстаняна

После того как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на активистов в соцсетях, правоохранительные органы также провели обыск по месту жительства архиепископа Баграта Галстаняна.

Кроме того, в партии Дашнакцутюн отмечается, что в настоящее время проводятся обыски в квартирах члена Высшего органа партии Игоря Саркисяна, члена комитета по Абовяну Вардана Авагяна, члена комитета по Раздану Арташеса Унаняна и члена комитета по Ноемберяну Вараздата Амиракяна.

Ранее мы сообщали, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении. Попытка была предотвращена.