https://news.day.az/world/1763362.html В Армении задержали Галстаняна - ВИДЕО Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Баграта Галстаняна. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, задержание произошло после обысков в доме Галстаняна.
В Армении задержали Галстаняна - ВИДЕО
Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, задержание произошло после обысков в доме Галстаняна.
Ранее мы сообщали, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении. Попытка была предотвращена.
После того как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.
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