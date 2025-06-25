В Армении задержали Галстаняна

Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, задержание произошло после обысков в доме Галстаняна.

Ранее мы сообщали, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении. Попытка была предотвращена.

После того как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.