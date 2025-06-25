Пожар на кладбище в Баку

На горячую линию "112" МЧС поступила первичная информация о пожаре на кладбище в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на вызов были отправлены подразделения пожарной охраны Государственной пожарной службы министерства.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.

Ранее мы сообщали, что в Сумгайыте вспыхнул пожар в жилом доме.