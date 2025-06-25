https://news.day.az/society/1763458.html Пожар на кладбище в Баку На горячую линию "112" МЧС поступила первичная информация о пожаре на кладбище в Ясамальском районе Баку. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на вызов были отправлены подразделения пожарной охраны Государственной пожарной службы министерства. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Пожар на кладбище в Баку
На горячую линию "112" МЧС поступила первичная информация о пожаре на кладбище в Ясамальском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, на вызов были отправлены подразделения пожарной охраны Государственной пожарной службы министерства.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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