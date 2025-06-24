В Сумгайыте вспыхнул пожар в жилом доме

В посёлке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт произошёл пожар в жилом здании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, к месту происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны по городу Сумгайыт.

Пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Благодаря слаженным действиям пожарных, огонь был потушен в короткие сроки - до того, как успел перекинуться на другие помещения.

Огонь охватил одну комнату и балкон двухкомнатной квартиры общей площадью 55 кв.м - пострадали горючие конструкции на площади 22 кв.м. Остальная часть квартиры, а также другие квартиры в доме были полностью защищены от огня.

Ранее мы сообщали, что в Евлахе произошел пожар в двухэтажном доме.