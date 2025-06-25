Фестиваль во Франции обернулся шприцевыми атаками на толпу

Во Франции во время музыкального фестиваля 145 человек пострадали от уколов шприцами. Полиция задержала 14 подозреваемых по всей стране, сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian.



В Париже с заявлениями об уколах в полицию обратились 13 человек. Всего по стране зафиксировано 145 жалоб от пострадавших. Прокуратура города Мец, где были задержаны двое подозреваемых мужчин, заявила, что предполагаемые жертвы не достигли 18 лет.

Жертвы заявили, что их "укололи" в толпе, преимущественно в руку или спину. Большинство пострадавших - женщины, которые не видели нападавшего.

Пострадавшие жаловались на приливы жара, головные боли, потерю сознания и кровоподтеки. Часть из них получила помощь на месте, других госпитализировали для анализов на наличие посторонних веществ. Результаты исследований пока неизвестны. Французские власти призвали граждан быть бдительными на массовых мероприятиях и обращаться за медицинской помощью при появлении подозрительных симптомов.