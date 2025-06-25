Галстаняна и других везут в суд - ВИДЕО
Задержанного в Армении архиепископа Баграта Галстаняна и других привезли в суд.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Галстаняну предъявлено обвинение в подготовке терроризма, подстрекательстве к массовым беспорядкам и захвате власти.
Наряду с ним также задержаны 14 человек.
Ранее мы сообщали, что участники и руководители движения под названием "Священная борьба" планировали осуществить в Республике Армения террористические акты и действия, направленные на захват власти в Армении. Попытка была предотвращена.
После того как Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело против движения "Священная борьба", правоохранительные органы страны начали обыски в домах членов движения.
После обысков Служба национальной безопасности Армении задержала лидера оппозиционного движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре