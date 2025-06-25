В Азербайджане обновят крупный водный канал

В Азербайджане начались подготовительные работы по первому этапу реконструкции Нижнемуганского канала.

Как сообщает Day.Az, проект реализуется под эгидой Агентства водных ресурсов Азербайджана, а именно его подведомственной структуры - Публичного правового лица "Управление строящихся объектов". В настоящее время ведомство проводит отбор компании, которая займётся непосредственным выполнением строительных работ.

По предварительным оценкам, стоимость реконструкции канала составит 133 943 758 манатов.

Проект направлен на модернизацию важнейшего оросительного канала, от которого зависит водоснабжение крупных сельскохозяйственных территорий страны. Реализация первого этапа считается стратегическим шагом на фоне изменения климата и растущей потребности в эффективном управлении водными ресурсами.