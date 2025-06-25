Иран закрывает двери для МАГАТЭ

Автор: Ибрагим Алиев

Сегодня стало известно, что парламент Ирана утвердил законопроект о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В соответствии с новым документом, инспекторам агентства теперь запрещён въезд в страну - до тех пор, пока, как заявляют иранские власти, не будет обеспечена безопасность ядерных объектов Исламской Республики.

Решение Тегерана, как и следовало ожидать, вызвало обеспокоенность, прежде всего в США и Израиле. Оно воспринимается не как технический или формальный шаг, а как сигнал о возможном новом этапе в истории иранской ядерной программы. По сути, на Западе могут спокойно прийти к выводу, что речь идёт о выходе за пределы системы международного контроля, что может повлечь за собой резкое обострение обстановки на Ближнем Востоке.

На фоне уже существующей напряжённости этот шаг добавляет новый уровень неопределённости. До сих пор взаимодействие с МАГАТЭ, при всех сложностях, позволяло международному сообществу хотя бы частично отслеживать масштаб и направление развития иранской ядерной программы. Инспекции, видеонаблюдение, отчёты - всё данное решение служило не только инструментом контроля, но и элементом сдерживания. Теперь этот механизм, фактически, парализован.

Это означает, что в ближайшем будущем у мировых столиц не будет доступа к объективной информации о том, что на самом деле происходит внутри ядерной инфраструктуры Ирана. А в условиях, когда подозрения и недоверие и без того находятся на высоком уровне, данное решение может привести к резкой эскалации. К тому же неизвестность - одна из самых взрывоопасных составляющих в международной политике.

Среди наиболее тревожных последствий - риск того, что отказ от сотрудничества с МАГАТЭ станет прологом к выходу Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Пример КНДР, прошедшей этот путь, хорошо известен. В Тегеране, очевидно, понимают, какие параллели сейчас неизбежно будут проводить.

В первую очередь, данное решение вызывает реакцию в Израиле. Там уже не раз заявляли, что не допустят появления у Ирана ядерного оружия, а теперь получили очередной повод для конкретных шагов. Иерусалим может прийти к выводу, что действовать нужно упреждающе и начать обсуждение сценариев силового вмешательства. С точки зрения Израиля, развёртывание иранской ядерной программы за пределами международного контроля данное решение - прямая угроза национальной безопасности.

Со стороны Запада, в частности США, Великобритании, Франции и Германии, можно ожидать нового витка санкционного давления. Вероятны ограничения на экспорт нефти и газа, блокировка международных расчетов, ограничения на доступ к технологиям. Даже страны, старающиеся держаться в стороне от жёстких шагов, будут вынуждены учитывать политический контекст и действовать солидарно с основными игроками.

Всё данное решение приведёт к ещё большей изоляции Ирана. Причём изоляции не только экономической, но и дипломатической. Внутри страны ситуация и без того напряжённая - экономический кризис, рост недовольства, протестные настроения. Внешнее давление в такой обстановке становится особенно опасным: оно либо усиливает радикализацию, либо провоцирует внутренние потрясения.

Есть и другой риск - стратегический. Если Иран будет восприниматься как страна, стоящая на пороге обладания ядерным оружием, то его региональные конкуренты тоже начнут пересматривать свои планы. Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ...Все эти страны не захотят оставаться в позиции наблюдателей. Начнётся гонка вооружений. А Ближний Восток - регион, где даже один неверный шаг может привести к цепной реакции.

В итоге имеем что? Демонстрацию слабости и бессилия международных институтов. МАГАТЭ, ООН, Совбез - структуры, призванные обеспечивать стабильность, всё чаще оказываются заложниками политической воли государств. Разрыв Ирана с МАГАТЭ - не просто эпизод, данное решение симптом. Симптом того, что дипломатические механизмы трещат по швам.

Как бы иранские официальные лица ни объясняли своё решение, в международной повестке оно будет восприниматься как попытка увести ядерную программу в тень. А данное решение означает, что ответные меры будут жёсткими. И вряд ли ограничатся только санкциями. Под угрозой окажется не только региональная безопасность, но и вся система глобального ядерного сдерживания, выстраиваемая десятилетиями.

В ситуации, когда международные механизмы ослабевают, а доверие между странами разрушается, даже одно решение может стать спусковым крючком для непредсказуемых и разрушительных сценариев. Разрыв с МАГАТЭ - именно такой случай.