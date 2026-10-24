https://news.day.az/azerinews/1869270.html Zaqatalada silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb - VİDEO Zaqatala rayonunda yerləşən evdən pul oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidməti məlumat yayıəb. Bildirlib ki, polisin keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən R.Musayev müəyyən edilərək saxlanılıb.
Zaqatalada silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanılıb - VİDEO
Zaqatala rayonunda yerləşən evdən pul oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidməti məlumat yayıəb.
Bildirlib ki, polisin keçirdiyi tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən R.Musayev müəyyən edilərək saxlanılıb.
Araşdırmalarla onun rayon ərazisində yerləşən bir neçə fərdi yaşayış evindən də oğurluq etdiyi müəyyənləşdirilib.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. R.Musayev barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
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