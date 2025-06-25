Дорожная полиция обратилась к водителям

В преддверии праздничных нерабочих дней ожидается значительное увеличение транспортного потока на автодорогах.

Как передает Day.Az, в связи с этим Главное управление Государственной дорожной полиции Азербайджана выступило с рядом рекомендаций для водителей, планирующих выезд за город.

На фоне растущей интенсивности движения дорожная полиция усиливает профилактические меры, но и водителям советуют быть предельно внимательными. В первую очередь - убедиться в технической исправности автомобиля и, по возможности, выезжать в светлое время суток.

Вот что ещё важно учесть:

Не садитесь за руль в состоянии усталости или недосыпа;

Соблюдайте скоростной режим, учитывая дорожные и погодные условия;

Не нарушайте правила обгона и маневрирования;

Избегайте резких действий и сохраняйте спокойствие на дороге.

"Уважаемые водители! Станьте примером для других участников движения, демонстрируя дисциплину и уважение на трассе. Проявляйте терпение даже в отношении неаккуратных водителей. Следуя этим простым рекомендациям, вы сделаете свои выходные не только приятными, но и безопасными", - говорится в рекомендации.