Возвращение в Западный Азербайджан — путь к восстановлению исторической справедливости

Концепция возвращения в Западный Азербайджан направлена на восстановление исторической справедливости.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, председатель правления Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли, выступая на форуме "Отстаивая наследие: роль молодых учителей в продвижении концепции возвращения в Западный Азербайджан".

"Мы сплотились вокруг этой концепции в единый кулак и движемся к своей цели. Образовательные учреждения играют очень большую роль в ее реализации", - сказал он.

А.Алекперли добавил, что молодежь должна воспитываться на основе национальных ценностей, и в этом вопросе большая ответственность ложится на молодых учителей.