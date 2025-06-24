Узловая подстанция «Евлах» оснащена новейшими цифровыми технологиями

В городе Евлах построена узловая подстанция "Евлах" 110/35/10 кВ ОАО "Азерэнержи".

Как сообщает Day.Az, подстанция, построенная 60 лет назад, уже не отвечала современным требованиям.

С целью улучшения энергоснабжения Центрально-Аранского региона, обеспечения потребителей бесперебойной и качественной электроэнергией, а также повышения надёжности и устойчивости энергосистемы, подстанция была полностью реконструирована. Новая узловая подстанция играет важную роль в обеспечении электроэнергией более 180 тысяч человек - всего города Евлах, а также части Бардинского и Уджарского районов. Кроме того, она имеет ключевое значение для передачи в энергосистему "зелёной" энергии, производимой на гидроэлектростанции "Варвара".

На подстанции установлено новое распределительное устройство напряжением 110 кВ, построен современный Центр цифрового управления. Работа подстанции контролируется в реальном времени. Энергообъект оснащён новейшим коммутационным оборудованием, основанным на цифровых технологиях, что полностью обеспечивает кибербезопасность электронных ресурсов. Применение подобных инновационных решений в энергосистеме позволяет сократить плановые и аварийные ремонтные расходы на 35%, потребность в запасных частях - на 29%, тем самым повышая общую эффективность. На подстанции также внедрена современная система учёта и контроля.

На территории подстанции создан трехэтажный Региональный учебно-образовательный и лабораторный центр, оснащённый всем необходимым оборудованием, установками и симуляторами. Здесь будут организованы курсы подготовки и повышения квалификации инженеров по 12 различным направлениям, что будет способствовать подготовке квалифицированных кадров в регионе и повышению уровня занятости.

Для наглядного обучения и лучшего усвоения знаний и навыков на прилегающей к подстанции территории установлен учебный симулятор, полностью оборудованный трансформаторами, современными коммутационными устройствами и компонентами воздушных и кабельных линий. В лабораторном центре, оснащённом современным тестово-диагностическим оборудованием, будут функционировать лаборатории по химии и экологии, по испытанию электрооборудования, а также калибровке измерительных приборов. Центр будет также оказывать поддержку в проведении тестово-диагностических работ для объектов распределительной сети, железнодорожной инфраструктуры и предпринимательских субъектов.

Отметим, что за последние пять лет ОАО "Азерэнержи" построило или полностью реконструировало 47 системно значимых передающих подстанций, было проложено 2500 километров высоковольтных линий электропередачи.

В стране построены 45 электростанций общей мощностью свыше 3000 мегаватт. Только на освобождённых от оккупации территориях построено 38 малых ГЭС общей мощностью 307 мегаватт. В результате проведённых за последние годы работ удельный расход условного топлива на каждый киловатт-час снизился с 284 до 252 граммов, удалось сэкономить 2,8 млрд кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 1 миллиона тонн углекислого газа.