Мурсалу Ибрагимову присвоено высшее воинское звание "генерал - майор"

Мурсалу Горхмаз оглу Ибрагимову присвоено высшее воинское звание "генерал - майор".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 17 апреля 2023 года, Мурсал Ибрагимов назначен на должность начальника Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.