Азербайджан усиливает позиции в сфере транспортных услуг

В первом квартале текущего года общий объём услуг в экономических отношениях Азербайджана с иностранными государствами составил 4,7 миллиарда долларов, из которых большая часть оказана нерезидентами резидентам Азербайджана, а остальная часть - резидентами Азербайджана нерезидентам других стран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБ Азербайджана.

Согласно информации, общий дефицит в балансе услуг увеличился на 36,3 процента и составил 0,7 миллиарда долларов, при этом дефицит в нефтегазовом секторе, в основном за счет строительных и других бизнес-услуг, достиг 375,3 миллиона долларов, а в ненефтегазовом секторе - 377,5 миллиона долларов.

Около 26,7 процента оборота взаимных услуг приходится на операции по транспортным услугам. Общая стоимость транспортных услуг составляет 1,2 миллиарда долларов, из которых 63,1 процента связаны с использованием транспортных услуг Азербайджана нерезидентами. Стоимость транспортных услуг, оказанных резидентами Азербайджана нерезидентам, составила 788,9 миллиона долларов, а стоимость услуг, оказанных нерезидентами резидентам Азербайджана - 460,6 миллиона долларов.

За отчетный период объем экспорта транспортных услуг в ненефтегазовом секторе увеличился на 23,3 процента, импорта - на 4,9 процента, в результате чего профицит по транспортным услугам вырос на 17,8 процента и составил 328,3 миллиона долларов.

Отметим, что профицит по транспортным услугам в первом квартале 2024 года составлял 278,7 миллиона долларов.