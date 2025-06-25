https://news.day.az/society/1763301.html Жуткое ДТП в Физули - трое погибших Три человека погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Физули. Как сообщает Day.Az, на территории района произошло цепное столкновение автомобилей Mercedes, KIA и Opel.
Жуткое ДТП в Физули - трое погибших
Три человека погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Физули.
Как сообщает Day.Az, на территории района произошло цепное столкновение автомобилей Mercedes, KIA и Opel.
В результате жители района Гурбаной Ниджат, 1999 г.р.,его брат - Гурбанов Джейхун Вагиф оглу, 1986 г.р., и Сулейманов Эльчин, 1999 г.р., скончались на месте, а Бандалы Гамбаров был госпитализирован с тяжелыми травмами тела.
После оказания ему первой медицинской помощи он был переведен в одну из столичных клиник.
Погибли водитель и пассажиры Mersedes.
По факту проводится расследование.
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