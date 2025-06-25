Жуткое ДТП в Физули

Три человека погибли в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия в Физули.

Как сообщает Day.Az, на территории района произошло цепное столкновение автомобилей Mercedes, KIA и Opel.

В результате жители района Гурбаной Ниджат, 1999 г.р.,его брат - Гурбанов Джейхун Вагиф оглу, 1986 г.р., и Сулейманов Эльчин, 1999 г.р., скончались на месте, а Бандалы Гамбаров был госпитализирован с тяжелыми травмами тела.

После оказания ему первой медицинской помощи он был переведен в одну из столичных клиник.

Погибли водитель и пассажиры Mersedes.

По факту проводится расследование.