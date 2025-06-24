Microsoft разработает ИИ на венгерском языке

Корпорация Microsoft приняла пакет обязательств на разработку собственных систем искусственного интеллекта, использующих 10 миллиардов венгерских слов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом венгерское информационное агентство MTI уведомило управление по конкуренции Венгрии (GVH).

Два года назад GVH начала проверку европейского поставщика услуг Microsoft, чтобы определить, соблюдает ли компания правила защиты прав потребителей при предоставлении венграм услуг поисковой системы на основе искусственного интеллекта. В ходе расследования GVH не выявила ни нарушения правил, ни его отсутствия, отчасти из-за изменений в практике Microsoft и расширения знаний потребителей, однако компания приняла сложный пакет обязательств.

Теперь Microsoft интегрирует свою базу данных, содержащую не менее 10 млрд венгерских слов, в свои системы на основе искусственного интеллекта. Это сделает набор данных доступным для других систем, поэтому другие разработчики смогут использовать его для обучения своих систем искусственного интеллекта на венгерском языке.

Также будут организованы курсы обучения ИИ для венгерских госслужащих, МСП и потребителей.