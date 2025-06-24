Пезешкиан назвал условие соблюдения перемирия со стороны Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Исламская Республика готова соблюдать условия перемирия, если Израиль их не нарушит.
Как передает Day.Az, по его словам, Тегеран открыт к переговорам для устранения конфликта.
"Если сионистский режим не нарушит перемирие, то и Иран не будет его нарушать. Мы готовы к переговорам и реализации законных прав иранского народа за столом переговоров",- сказал Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
24 июня США объявили о перемирии между Ираном и Израилем. По утверждению израильской стороны, режим прекращения огня был нарушен. В ответ Израиль планировал нанести мощные удары по Исламской Республике, но Дональд Трамп призвал отказаться от этих планов. В итоге ЦАХАЛ сократил число целей до одной и атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана. Перемирие остается в силе, подчеркнул президент США.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре