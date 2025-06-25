Грузовик протаранил десятки автомобилей в России

Грузовик протаранил 26 легковых автомобилей после отказа тормозной системы во время движения по шоссе в городе Кемерове.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в результате ДТП семь человек получили травмы.

"Предварительно установлено, что на спуске у грузового автомобиля FAW отказала тормозная система, в результате чего большегруз совершил столкновение с 26 легковыми автомобилями. В результате травмы получили семь человек, пятерым из которых разовая медицинская помощь оказана на месте, еще двоим диагностирован легкий и средний вред здоровью", - говорится в сообщении ГУ МВД по Кемеровской области.

Уточняется, что ДТП произошло примерно в 17:30 (14:30 по бакинскому времени) на Логовом шоссе перед заездом на Кузнецкий мост - один из двух мостов через Томь в Кемерове. Второй мост частично перекрыт из-за ремонта, из-за чего движение между двумя берегами затруднено. На месте сейчас работают экипажи Госавтоинспекции, которые регулируют движение на данном участке.

Ранее мы сообщали, что в Китае произошло ДТП с повреждениями двух автомобилей, в котором никто не столкнулся.