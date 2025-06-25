https://news.day.az/world/1763423.html Странное ДТП в Китае - столкновения нет, а машины повреждены - ВИДЕО В Китае произошло ДТП с повреждениями двух автомобилей, в котором никто не столкнулся. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Из-за резкого торможения первый упал на бок, а грузовик буквально развалился, и груз по инерции снес кабину. Представляем вашему вниманию данное видео:
Странное ДТП в Китае - столкновения нет, а машины повреждены - ВИДЕО
В Китае произошло ДТП с повреждениями двух автомобилей, в котором никто не столкнулся.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Из-за резкого торможения первый упал набок, а грузовик буквально развалился, и груз по инерции снес кабину.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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