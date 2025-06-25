Странное ДТП в Китае

В Китае произошло ДТП с повреждениями двух автомобилей, в котором никто не столкнулся.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Из-за резкого торможения первый упал набок, а грузовик буквально развалился, и груз по инерции снес кабину. 

Представляем вашему вниманию данное видео: