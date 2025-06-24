Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Президента США Дональда Трампа предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира за помощь в достижении соглашения о прекращении огня на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox News.

Американский политик, конгрессмен Бадди Картер, по данным телеканала, обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением о том, что Трамп сыграл "выдающуюся и историческую роль" в прекращении конфликта между Израилем и Ираном. По его мнению, глава государства предотвратил получение Ираном "самого смертоносного оружия на планете". В письме он также отметил, что президентский срок Трампа во время мирового кризиса показывает его "стремление к миру, предотвращению войн и продвижение международной гармонии", чего и требует Нобелевская премия.

24 июня США объявили о перемирии между Ираном и Израилем. По утверждению израильской стороны, режим прекращения огня был нарушен. В ответ Израиль планировал нанести мощные удары по Исламской Республике, но Дональд Трамп призвал отказаться от этих планов. В итоге ЦАХАЛ сократил число целей до одной и атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана. Перемирие остается в силе, подчеркнул президент США.