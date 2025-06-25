В Баку проходит международная конференция на тему "К деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы"

В Баку проходит международная тематическая конференция под названием "К деколонизации Гваделупы! Вызовы и перспективы", посвященная острову Гваделупа, находящегося под гнётом колониальной политики Франции.

Как сообщает в среду Day.Az, конференция проходит при совместной организации Бакинской инициативной группы (БИГ), Народного союза за освобождение Гваделупы (UPLG), Международного движения за репарации Гваделупы (MIR-Guadeloupe), Международного комитета чернокожих народов (CIPN) и Силового движения за создание нации Гваделупы (FKNG).

В мероприятии принимают участие лидеры политических партий, борющихся за независимость Гваделупы, руководители движений, представители неправительственных организаций, научных кругов и другие.

На конференции будет подробно обсуждаться сохранение статуса Гваделупы как заморского департамента Франции и то, как этот статус ограничивает право народа самостоятельно определять своё политическое будущее. Также на повестке дня - колониальные преступления, историческая несправедливость, уничтожение коренного народа калинаго, эксплуатация рабочих, а также существование административных и экономических структур, поддерживающих неравенство и зависимость.

На мероприятии особое внимание будет уделено тому, как статус департамента способствует сохранению колониализма и приводит к таким проблемам, как безработица, массовая эмиграция молодёжи, социальное неравенство, экономическая зависимость, насилие и загрязнение окружающей среды в Гваделупе. В центре обсуждений также окажется разрушительное воздействие токсичного химического пестицида хлордехона.

На конференции будет широко обсуждаться выведение на повестку дня международных организаций вопроса о праве народа Гваделупы на самоопределение, правовые механизмы ООН в сфере деколонизации, а также несоблюдение Францией соответствующих резолюций и Декларации ООН о предоставлении независимости народам, находящимся под колониальным господством.

Впервые в Азербайджане по инициативе БИГ в "Зеленом театре" состоится концерт под названием "Ритмы и танцы Гваделупы и Азербайджана" с участием деятелей культуры и искусства обеих стран.

В рамках культурной программы зрителям будет представлена гармония гваделупской и азербайджанской музыки. На мероприятии выступит известная гваделупская группа Lakou Veranda, которая поразит участников своими уникальными мелодиями и ритмами.

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