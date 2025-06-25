SpaceX запустила коммерческую миссию Ax-4 к МКС

Корабль Dragon с полностью коммерческим экипажем миссии Ax-4 компании Axiom Space стартовал к Международной космической станции (МКС).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, трансляция ведется на сайте компании SpaceX, запускающей корабль по контракту с Axiom Space.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с экипажем из четырех человек состоялся в 02:32 по времени восточного побережья США с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Путь до орбитальной станции займет у корабля чуть более суток.

В состав экипажа Ax-4 вошли командир миссии экс-астронавт Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Пэгги Уитсон, венгерский астронавт Тибор Капу, поляк Славош Узнаньский, а также летчик-испытатель ВВС Индии Шубханшу Шукла. Он станет первым гражданином Индии, посетившим МКС.

Первоначально запуск должен был состояться в мае, но он неоднократно переносился из-за погодных условий и технических проблем, включая утечку жидкого кислорода.