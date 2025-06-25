https://news.day.az/sport/1763272.html Азербайджанские легкоатлеты успешно стартовали на чемпионате Европы в Словении Сборная Азербайджана удачно начала выступление на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, проходящем в словенском городе Марибор. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские спортсмены выступают в Третьем дивизионе турнира.
Азербайджанские легкоатлеты успешно стартовали на чемпионате Европы в Словении
Сборная Азербайджана удачно начала выступление на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, проходящем в словенском городе Марибор.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские спортсмены выступают в Третьем дивизионе турнира.
В первый день соревнований Эльхем Нагыев одержал победу в забеге на 100 метров, показав результат 10.42 секунды и опередив 13 соперников. В женском забеге на аналогичной дистанции Ламия Велиева финишировала второй с результатом 11.62 секунды.
Азербайджанская команда продолжит борьбу за высокие места в командном зачете.
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