Азербайджанские легкоатлеты успешно стартовали на чемпионате Европы в Словении

Сборная Азербайджана удачно начала выступление на командном чемпионате Европы по легкой атлетике, проходящем в словенском городе Марибор.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские спортсмены выступают в Третьем дивизионе турнира.

В первый день соревнований Эльхем Нагыев одержал победу в забеге на 100 метров, показав результат 10.42 секунды и опередив 13 соперников. В женском забеге на аналогичной дистанции Ламия Велиева финишировала второй с результатом 11.62 секунды.

Азербайджанская команда продолжит борьбу за высокие места в командном зачете.