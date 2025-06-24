https://news.day.az/world/1763235.html

Наводнения захлестнули юго-запад Китая - ВИДЕО

Сильнейшие наводнения в горной провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Реки вышли из берегов на фоне продолжающихся дождей, в ряде районов провинции с 40 миллионным населением проводится эвакуация. Ранее мы сообщали, что в итальянской Ломбардии ветер опрокинул колесо обозрения.