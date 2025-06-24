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В итальянской Ломбардии ветер опрокинул колесо обозрения - ВИДЕО

В итальянской Ломбардии мощные порывы ветра опрокинули колесо обозрения, установленное на берегу озера. Как передает Day.Az, никто не пострадал, однако ветер уничтожил множество других сооружений и деревьев в этом регионе.