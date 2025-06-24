https://news.day.az/world/1763147.html В итальянской Ломбардии ветер опрокинул колесо обозрения - ВИДЕО В итальянской Ломбардии мощные порывы ветра опрокинули колесо обозрения, установленное на берегу озера. Как передает Day.Az, никто не пострадал, однако ветер уничтожил множество других сооружений и деревьев в этом регионе.
В итальянской Ломбардии ветер опрокинул колесо обозрения - ВИДЕО
В итальянской Ломбардии мощные порывы ветра опрокинули колесо обозрения, установленное на берегу озера.
Как передает Day.Az, никто не пострадал, однако ветер уничтожил множество других сооружений и деревьев в этом регионе.
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