В итальянской Ломбардии ветер опрокинул колесо обозрения

В итальянской Ломбардии мощные порывы ветра опрокинули колесо обозрения, установленное на берегу озера.

Как передает Day.Az, никто не пострадал, однако ветер уничтожил множество других сооружений и деревьев в этом регионе.