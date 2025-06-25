https://news.day.az/officialchronicle/1763340.html Президент Ильхам Алиев присвоил высшее воинское звание "генерал-майор" ряду военнослужащих Минобороны Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики высшего воинского звания "генерал-майор". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высшее воинское звание "генерал-майор" присвоено следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
Президент Ильхам Алиев присвоил высшее воинское звание "генерал-майор" ряду военнослужащих Минобороны
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики высшего воинского звания "генерал-майор".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высшее воинское звание "генерал-майор" присвоено следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:
полковнику Идрису Мустафа оглу Магеррамову
полковнику Васифу Тофиг оглу Халилову
полковнику Эльнуру Садыг оглу Кязимову
полковнику Эльгюну Агиль оглу Алиеву.
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