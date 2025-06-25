Президент Ильхам Алиев присвоил высшее воинское звание "генерал-майор" ряду военнослужащих Минобороны

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики высшего воинского звания "генерал-майор".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, высшее воинское звание "генерал-майор" присвоено следующим военнослужащим Министерства обороны Азербайджанской Республики:

полковнику Идрису Мустафа оглу Магеррамову

полковнику Васифу Тофиг оглу Халилову

полковнику Эльнуру Садыг оглу Кязимову

полковнику Эльгюну Агиль оглу Алиеву.