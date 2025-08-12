"Гянджа" усилилась игроком "Бенфики"

"Гянджа" усилила свой состав бразильской волейболисткой.

Как сообщили İdman.biz в клубе, команда подписала контракт с Луизой Томас.

В сезоне 2025/2026 она будет выступать за "Гянджу". Прошлый сезон волейболистка провела в португальской "Бенфике".

Томас выиграла Суперкубок и Первый дивизион Португалии, а также завоевала серебряную медаль бразильской Суперлиги.