"Гянджа" усилилась игроком "Бенфики"

"Гянджа" усилила свой состав бразильской волейболисткой.
Как сообщили İdman.biz в клубе, команда подписала контракт с Луизой Томас.
В сезоне 2025/2026 она будет выступать за "Гянджу". Прошлый сезон волейболистка провела в португальской "Бенфике".
Томас выиграла Суперкубок и Первый дивизион Португалии, а также завоевала серебряную медаль бразильской Суперлиги.
