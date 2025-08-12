Описаны преимущества нового стандарта Wi-Fi

Стандарт беспроводной связи, известный под названием Wi-Fi 8, увеличит стабильность подключения и снизит задержку. Об этом американская компания Qualcomm сообщила в своем блоге, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В фирме описали преимущества спецификации беспроводного интернета 802.11bn, также известной как Wi-Fi 8, запуск которой ожидается в 2028 году. По словам инженеров Qualcomm, Wi-Fi 8 получит ту же пропускную способность, что и Wi-Fi 7, но будет отличаться высокой стабильностью подключения и низкой задержкой при передаче сигнала.

"Wi-Fi 8 знаменует собой фундаментальный поворот - выход за рамки пиковых скоростей ради обеспечения стабильной работы в сложных реальных условиях", - заметили инженеры корпорации. По их словам, стандарт окажется особенно ценным при работе в перегруженных средах - например, при большом количестве одновременных подключений.

В блоге говорится, что пропускная способность Wi-Fi 8 в сложных условиях приема сигнала будет выше как минимум на 25 процентов, чем у Wi-Fi 7. Также ожидается снижение задержки и количества потерянных пакетов данных - на 25 процентов.

В Qualcomm подытожили, что новая спецификация будет полезна в условиях растущего числа персональных устройств и девайсов с искусственным интеллектом (ИИ).